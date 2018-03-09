Шашки на дороге привели к аварии – регистратор запечатлел момент массового ДТП, произошедшего в минувший четверг на Московской кольцевой автодороге. По предварительной информации, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждению автора ролика, вечером 8 марта на Московской кольцевой автомобильной дороге.Водитель легкового автомобиля, двигавшийся в левом ряду, посчитал, что другие транспортные средства едут недостаточно быстро. Он совершил резкий маневр и потерял контроль над управлением.Машину занесло, после чего она начала хаотично перемещаться по проезжей части, задев несколько участников движения, один из которых врезался в "отбойник".О пострадавших в аварии не сообщается.