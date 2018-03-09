Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, вышедший утром 9 марта из пункта пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, достиг пригорода Дамаска Восточная Гута. Об этом рассказал журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, вышедший утром 9 марта из пункта пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, достиг пригорода Дамаска Восточная Гута. Об этом рассказал журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.По его словам, конвой с продуктами питания и медикаментами достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков. Накануне отправка гуманитарного конвоя в Восточную Гуту была отменена из-за участившихся обстрелов со стороны боевиков.По окончании нынешней гуманитарной акции к пункту пропуска вместе с конвоем могут прибыть жители Восточной Гуты, передает "Интерфакс". По словам Золотухина, российская сторона "ожидает выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район".В 09:00 по местному времени (10:00 по Москве) в Восточной Гуте началась одиннадцатая гуманитарная пауза. Открыты сразу два гуманитарных коридора: один пункт пропуска, как и ранее, действует в населенном пункте Эль-Вафидин, второй — южный выход — открыт в населенном пункте Млеха.Предыдущая гуманитарная акция при поддержке Центра по примирению враждующих сторон прошла в понедельник, 5 марта, напоминает ТАСС. Конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя тогда доставил 247 тонн гуманитарного груза в город Дума. Боевики, в свою очередь, выпустили 13 мирных жителей, в том числе пятерых детей.