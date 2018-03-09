В Кировском районе Донецка в пятницу взорвалась граната. Два человека погибли, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил представитель районной администрации.

В Кировском районе Донецка в пятницу взорвалась граната. Два человека погибли, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя районной администрации.