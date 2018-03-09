В Кировском районе Донецка в пятницу взорвалась граната. Два человека погибли, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил представитель районной администрации.
<a href="http://33live.ru/novosti/09-03-2018-vzryv-v-donecke-dvoe-pogibli-shestero-postradali.html" target="_blank">Взрыв в Донецке: двое погибли, шестеро пострадали</a> - В Кировском районе Донецка в пятницу взорвалась граната. Два человека погибли, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил представитель районной администрации.
[url=http://33live.ru/novosti/09-03-2018-vzryv-v-donecke-dvoe-pogibli-shestero-postradali.html]Взрыв в Донецке: двое погибли, шестеро пострадали[/url] - В Кировском районе Донецка в пятницу взорвалась граната. Два человека погибли, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил представитель районной администрации.