Официальный представитель Следкома России Светлана Петренко сообщила о задержании подозреваемых в двойном убийстве в Оренбурге.

Официальный представитель Следкома России Светлана Петренко сообщила о задержании подозреваемых в двойном убийстве в Оренбурге. Следствие считает, что три жителя Абдулинского района Оренбургской области 1978, 1975 и 1972 годов рождения причастны к преступлению, пишет РИА Новости.Трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына были обнаружены 17 января в сожженной машине. На телах нашли множественные ножевые раны.Следователи рассматривают несколько версий причин убийства, в том числе и коммерческую деятельность бизнесмена.