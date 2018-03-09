Итальянский защитник санкт-петербургского футбольного клуба Зенит Доменико Кришито подтвердил информацию СМИ, что в конце нынешнего сезона вернется в чемпионат Италии. Контракт 31-летнего футболиста с российской командой рассчитан до 30 июня 2018 года. После этого он станет свободным агентом.

Итальянский защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Доменико Кришито подтвердил информацию СМИ, что в конце нынешнего сезона вернется в чемпионат Италии. Контракт 31-летнего футболиста с российской командой рассчитан до 30 июня 2018 года. После этого он станет свободным агентом."Пока нет точной информации по поводу моего перехода в "Дженоа". Точно могу сказать, что вернусь в Италию", — сказал Кришито, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на Football Italia.