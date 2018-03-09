Мужчина, управлявший легковым автомобилем, совершил левый поворот и буквально въехал в велосипедистов, двигавших по встречной полосе. В результате этого маневра машина сбила двух спортсменов. Как сообщается, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.

Уличная камера наблюдения запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на днях в Алуште.Водитель легкового автомобиля, совершавший левый поворот, по неизвестной причине не заметил группы велосипедистов, ехавших по встречной полосе.Первый и последний велосипедисты сумели уклониться от столкновения, однако их товарищам повезло меньше – два спортсмена были сбиты машиной.Как сообщают местные СМИ, никто из участников аварии серьезно не пострадал.