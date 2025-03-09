32-летнего муромлянина заключили под стражу после того, как он ограбил человека, изображая из себя правоохранителя. Несмотря на то, что ограбление он совершал вместе с приятелем, больше

32-летнего муромлянина заключили под стражу после того, как он ограбил человека, изображая из себя правоохранителя. Несмотря на то, что ограбление он совершал вместе с приятелем, больше досталось именно муромлянину, поскольку он был в преступлении активнее. Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В феврале 2025 года двое товарищей решили, что в одной из квартир