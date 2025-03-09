Его долги по содержанию детей превысили 400 тысяч рублей.

Крупную сумму в 366 тысяч рублей списали с банковского счета 41-летнего должника по алиментам на детей судебные приставы в Коврове Владимирской области.Об этом сообщает ведомство.По данным службы судебных приставов, у 41-летнего ковровчанина растут несовершеннолетние близнецы, однако он уклонялся до сих пор от обязанностей содержать их и не исполнял решение о перечислении трети своего заработка детям.Извещения об исполнительном производстве должник не принимал во внимание, хотя его долги превысили 400 тысяч рублей. Тогда приставы арестовали его банковский счёт и принудительно списали оттуда 366 тысяч. Кроме того, удержали и исполнительный сбор, и тоже немалую сумму — 21 тысячу рублей.Ранее