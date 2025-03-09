Новый сервис будет действовать с 1 апреля 2025 года.

Проконтролировать, какие договора об услугах связи заключены на ваше имя, какие сим-карты оформлены или аннулированы, жителям Владимирской области можно будет с 1 апреля 2025 года на портале «Госуслуги».Новый сервис нужен, чтобы бороться с мошенничеством. Зарегистрированный пользователь сможет увидеть, какие договоры об оказании услуг связи и с кем были заключены на его имя, какие сим-карты заводились. Кроме того, портал проинформирует об аннулированным «симках». Таким образом, аферисты не смогут выдать себя за представителей добросовестных операторов связи и заявить об окончании срока действия вашей сим-карты, чтобы похитить ваши персональные данные.Россияне с 1 июля 2025 года не смогут заводить на своё имя более 20 номеров мобильных телефонов на свой имя, считая корпоративные номера. А у граждан иностранных государство всё ещё жёстче — для них установлен лимит в 10 телефонных номеров в РФ.Ранее