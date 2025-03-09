Транспланация потребовалась 18-летнему юноше, врачи в райцентре сделали всё возможное, чтобы больного приняли на операцию в федеральном учреждении.

18-летнему пациенту Александровской районной больницы, госпитализированному вт крайне тяжёлом состоянии на скорой помощи, потребовалась срочная трансплантация сердца.О том, как медики сосудистого центра больницы готовили юношу к этой операции, рассказал Telegram-канал минздрава Владимирской области.Юноша начал испытывать проблемы с сердцем после тяжёлой вирусной инфекции, он наблюдался по этому поводу в НМИЦ имени В. А. Алмазова. К моменту экстренной госпитализации сократительная способность сердца молодого человека почти сошла на нет, и доктора сосудистого центра пришли к выводу, что срочно нужна пересадка органа.Местные врачи провели не менее 20 телемедицинских консультаций, пациента ждали в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Тем временем в Александрове больного по масмимуму подготовили к вмешательству — сумели добились увеличения вдвое выбросов крови из сердца, парень перестал терять сознание, уменьшились отёки ног.Случай стал уникальный для местного сосудистого центра. Трансплантация позади, юноша в федеральном центре уже переведён из реанимации в обычную палату, и вскоре его ждут в Александрове для лекарственной терапии.Как сообщалось ранее,