Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится в поселке Мстера 24 мая этого года. Соревнования приурочили у 100-летию мстерского ювелирного предприятия, рассказали организаторы в соцсетях.

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится в поселке Мстера 24 мая этого года. Соревнования приурочили у 100-летию мстерского ювелирного предприятия, рассказали организаторы в соцсетях. Дистанции следующие: 500 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Для участия спортсменам необходимо заранее получить нагрудный номер с чипом, который определит финишный результат. Чтобы получить стартовый номер, нужны оригинал паспорта