Крупный пожар травы произошел в Гусь-Хрустальном районе 8 марта. Загорелось поле между деревнями Филатово и Купреево. В 15:20 спасателям сообщили о возгорании, рассказывает пресс-служба МЧС

Крупный пожар травы произошел в Гусь-Хрустальном районе 8 марта. Загорелось поле между деревнями Филатово и Купреево. В 15:20 спасателям сообщили о возгорании, рассказывает пресс-служба МЧС области. К приезду пожарных поле пылало на 400 квадратах. Была угроза возгорания домов близлежащих деревень. Прибывшие пожарные не дали огню распространиться и потушили его. Никто не пострадал. Предположительно, поле загорелось