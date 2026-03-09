Речь идет о кладбище в Киржаче.

Закрытое кладбище в Киржаче продолжает использоваться. Об этом сообщили в издании «Владимирские новости». В 2023 году прокуратура Киржачского района обнаружила, что новый участок земли выделили на могиле одного из местных жителей. В этом же году ситуация повторилась: на территории захоронения появилась новая могила, принадлежащая другому человеку.Прокурор Киржачского района Виталий Коленков сообщил, что проверка подтвердила факт нарушения. Главе муниципального округа Елене Карповой вновь внесли представление. Кроме того, в 2023 году депутат Пётр Генин обратился в прокуратуру из-за беспорядка на кладбищах. Жители сообщали о мусоре и ветках на захоронениях, указывая на запущенность мест. Администрация начала приводить кладбища в порядок только после вмешательства прокуратуры.История кладбища начинается в XIX веке. Сначала оно было небольшим, но со временем его размеры увеличивались. В итоге свободные участки для захоронений закончились. В 2014 и 2016 годах администрация города под руководством Надежды Скороспеловой признала кладбище закрытым. Теперь здесь можно хоронить только близких родственников, и только при наличии свободного места.С 1 января 2026 года во Владимире действуют захоронения на кладбище Улыбышево.