Его прогнозируют в Вязниковском районе.

С третьей декады марта лед на реках Владимирской области начнет таять. Уровень воды начнет повышаться. К первой декаде апреля реки могут вскрыться. продлится на реках Ока и Клязьма от 7 до 15 дней, а на остальных реках — от 5 до 7 дней.Если ситуация сложится неблагоприятно, 39 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления. 37 из них могут быть отрезаны от основных территорий. В Вязниковском районе рекордный разлив может затронуть 16 населенных пунктов. Также под водой могут оказаться три участка автомобильных дорог и 13 приусадебных участков в городе.Как сообщает издание Вязники.РФ, районная администрация поручила профильным службам провести обследование улиц города Вязники и поселка Мстёра. Это нужно, чтобы у людей не возникло серьезных проблем с транспортом. В случае необходимости экстренные службы должны быстро добраться до нуждающихся.