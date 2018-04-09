Быстрее всего вторичка дешевеет в районах, которые расположены за МКАД.

Ситуация на вторичном рынке недвижимости сейчас не самая простая — многие районы за последние четыре года подешевели. Как замечают аналитики ЦИАН в своем исследовании, средние цены предложения на вторичном рынке в Москве за последние 4 года снизились на 2% — с 206 900 до 20 3400 рублей за кв м.Необходимо отметить, что во время кризиса 2008-2009 годов случилось резкое снижение цен — сразу на 30-35%. Однако острая фаза сменилась плавным, но уверенным восстановлением. Так, к началу 2012 года цены достигли докризисных значений.А вот в кризисный период 2014-2018 годов средние цены по рынку в целом так и не начали расти после своего падения. Кроме того, уверенно говорить о том, что и снижение цен закончилось, пока не приходится.Есть один важный момент — если цены экспозиции последние 2 года практически не меняются, то поправка на торг продолжает расти, а, значит, цены реальных сделок снижаются. Вот ТОП-5 столичных районов, где цены на вторичку снизились наиболее ощутимо.№1 рейтинга — ВнуковоСредняя цена квадратного метра на вторичном рынке — 104 тыс. рублейКак изменилась цена за 4 года — упала на 19%Главный недостаток этого района заключается в том, что он находится за пределами МКАД. И вообще считается эксклавом Москвы. Еще один минус — расположенный на территории аэропорт "Внуково". Очень часто шум заходящих на посадку или идущих на взлет самолетов мешает жителям.№2 рейтинга — МатушкиноСредняя цена квадратного метра на вторичном рынке — 113 тыс. рублейКак изменилась цена за 4 года — упала на 17%Несмотря на наличие в районе реки Сходня и большого лесопарка, покупателей отпугивает большая промышленная зона. Плюс ко всему, не самая лучшая транспортная доступность и автомобильные заторы.№3 рейтинга — ЛосиноостровскийСредняя цена квадратного метра на вторичном рынке — 150 тыс. рублейКак изменилась цена за 4 года — упала на 16%На стоимость жилья отрицательно влияют расположенные в районе фабрика офсетной печати, завод по производству бетона и еще один завод, который изготавливает химические реактивы для электронной промышленности.№4 рейтинга — СавелкиСредняя цена квадратного метра на вторичном рынке — 142 тыс. рублейКак изменилась цена за 4 года — упала на 14%Одна из главных причин падения стоимости квадратного метра — плохая транспортная доступность. Также покупателей отпугивают довольно большие автомобильные пробки.№5 рейтинга — КрюковоСредняя цена квадратного метра на вторичном рынке — 110 тыс. рублейКак изменилась цена за 4 года — упала на 14%В этом районе на снижение цены квадратного метра влияет не столько плохая транспортная доступность, но также наличие промышленной зоны Малино. Экологическая обстановка в районе не самая благоприятная.