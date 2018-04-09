Пользователи крупнейшего в мире сайта о путешествиях Tripadvisor вновь назвали Аэрофлот ведущей авиакомпанией Европы. Аэрофлот получил сразу четыре награды TripAdvisor Travellers’ Choice Award.

Пользователи крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor вновь назвали "Аэрофлот" ведущей авиакомпанией Европы. "Аэрофлот" получил сразу четыре награды TripAdvisor Travellers’ Choice Award."Аэрофлот" второй год подряд признан ведущей авиакомпанией Европы пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor — глобальной компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке (CША). Главный критерий присуждения премии — консолидированное мнение пользователей сайта, который в среднем посещают 455 миллионов уникальных пользователей в месяц.Результаты анализа отзывов стали триумфальными для "Аэрофлота", который в этом году победил в категориях:"Ведущая авиакомпания Европы — выбор путешественников";"Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников";"Лучший бизнес-класс в Европе";"Лучшая авиакомпания России".Четыре престижные награды, за которые усиленно боролись лучшие мировые авиакомпании, ознаменовали качественный рывок "Аэрофлота" в сфере обеспечения высочайших стандартов сервиса на борту и на земле.Годом ранее "Аэрофлот" одержал победу в трех категориях, в том числе как "Ведущая авиакомпания Европы". Таким образом, с момента основания премии "Аэрофлот" укрепляет свое положение как один из передовых авиаперевозчиков в мире."Очередное признание наших достижений по версии TripAdvisor Travellers’ Choice Award — знак того, что, невзирая на сложные внешние факторы, "Аэрофлот" продолжает укреплять свои позиции в мировой авиаотрасли", — отметил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев. По его словам, премия имеет особую ценность, поскольку в роли судей выступают пассажиры, а это самое авторитетное жюри."Мы с гордостью объявляем самые лучшие авиакомпании из представленных на глобальной платформе TripAdvisor, и отмечаем международных перевозчиков, которые предлагают непревзойденный сервис, включая "Аэрофлот", — добавил в свою очередь старший вице-президент и генеральный менеджер по авиакомпаниям TripAdvisor Брайан Зальцбург.