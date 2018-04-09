Представители американского стартапа Orion Span объявили о готовности установить на земной орбите первый пятизвездочный космический отель. Сотрудники компании обещают завершить проект к 2021 году, а год спустя начать заселять туда первых гостей.

Представители американского стартапа Orion Span объявили о готовности установить на земной орбите первый пятизвездочный космический отель. Сотрудники компании обещают завершить проект к 2021 году, а год спустя начать заселять туда первых гостей, сообщает Space News.Первая в своем роде орбитальная гостиница будет называться Aurora Station. В ней смогут разместиться четыре туриста и два члена экипажа. В стоимость 12-дневной путевки, которая обойдется желающим в 9,5 миллионов долларов, входит не только проживание в гостинице и транспортировка в обе стороны, но и трехмесячная подготовка к полету.Руководство Orion Span не сомневается в том, что их орбитальный отель будет пользоваться популярностью."Согласно статистике НАСА, ежегодно к ним поступает около 18 тысяч заявок от потенциальных космических туристов. Люди хотят попасть на орбиту", — заявил генеральный директор Orion Span Фрэнк Бангер.В 2017 году представители НАСА выдали выпускникам Массачусетского технологического института грант на развитие проекта космического отеля.Первым в истории космическим туристом (то есть, человеком, полетевшим в космос ради развлечения) считается американский бизнесмен Деннис Тито. В 2001 году он попал на МКС.