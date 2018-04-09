Опечатали туристические автобусы. Региональные судебные приставы арестовали имущество должника. Неплательщик – одна из транспортных компаний. Её долг по банковскому кредиту – 32 миллиона рублей. Приехали исполнители решения суда арестовывать 7 автобусов, но обнаружили только два. Где ещё пять и что грозит руководству компании-перевозчика за укрывательство имущества, узнаете далее.

Опечатали туристические автобусы. Региональные судебные приставы арестовали имущество должника. Неплательщик – одна из транспортных компаний. Её долг по банковскому кредиту – 32 миллиона рублей. Приехали исполнители решения суда арестовывать 7 автобусов, но обнаружили только два. Где ещё пять и что грозит руководству компании-перевозчика за укрывательство имущества, узнаете далее.Приехали арестовывать семь, а увидели только два. Уже на месте судебные приставы обнаружили, что имущества, подлежащего аресту, не хватает. Приходится опечатывать то, что есть. И списывать показания спидометров. С этого момента, без разрешения исполнителей решения суда, автобусы двигаться больше не должны.Транспортная компания задолжала банку 32 миллиона рублей. Стороны заключили мировое соглашение. Однако после нового года должник перестал платить. После решения суда возбудили исполнительное производство. Согласно закону, судебные приставы должны наложить арест на имущества неплательщика. Более того руководитель подписал требование, согласно которому обязуется предоставить под опись все семь автобусов. Причём все машины должны быть в одном месте.Екатерина Сипова, представитель банка: "Требование судебного пристава-исполнителя было вручено непосредственно директору. Мы приехали и видим два автобуса. Остальные 5 автобусов, как пояснил представитель директора, находятся в ремонте. Соответственно, требование судебного пристава-исполнителя не выполнено".Марина Бушуева, зам. начальника отдела судебных приставов Фрунзенского района: "Судебными приставами-исполнителями составлен протокол по статье 17.14. Директор будет привлечён к административной ответственности".Штраф до ста тысяч. Вот, что грозит руководству транспортной компании за то, что на стоянке не все автобусы. Кстати, со стоянкой тоже проблемы. Парковщики утверждают, что перевозчики им тоже должны.- Они нам должны, они должны банку, но и нам должны.- Обращайтесь в суд.- Зачем нам в суд? Мы их сами сейчас тут арестовали, и всё.- Вам должны за парковку?- Нам должны за парковку, немного, но должны. Сколько они нам должны? Тысяч 50?- Около того.- Тысяч 50 нам должныИнформация о том, что транспортная компания должна за парковку для гендиректора стала новостью. Позже он сообщил, что вопрос решён. А про отсутствие ещё пяти автобусов на самой стоянке директор пояснил следующее.Владимир Шаров, гендиректор транспортной компании: "Согласно подписанным документам, с приставами автобусы должны были быть сосредоточены на одной площадке, но мы устно проговаривали о том, что они будут на трёх площадках. Почему, потому что на других площадках автобусы находятся в ремонтном состоянии, мы их ремонтируем. Их физически невозможно было доставить на эту стоянку".Директор утверждает, что и с банком, и с судебными приставами он в тесном диалоге. Стороны всегда находятся оптимальные решения. Не о каком банкротстве речи не идёт. Фирма закрываться не собирается, а задолженность, в скором времени, будет погашена полностью, говорит руководитель компании-перевозчика. По программе трейд-ин эти семь автобусов планируют реализовать дилеру, и расплатиться с банком. Правда, теперь, чтобы оформить сделку, с техники сначала необходимо снять ограничительную меру.