Задержание на Пасхальной службе в Нижнем Тагиле, инвалид на шикарном Porsche в Ростове-на-Дону и сова в уфимской маршрутке. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Задержание на Пасхальной службе в Нижнем Тагиле, инвалид нашикарном Porsche в Ростове-на-Дону и сова в уфимской маршрутке. Обзоррегиональных новостей от Dni.Ru.Любимое развлечение – подледная рыбалка – едва не сталапоследней для четверых жителей Сокольского района Нижегородской области. Мужчины,проводившие выходные на Волге, оказались на льдине в 500 метрах от берега. Самостоятельнодобраться до суши рыбаки не могли, им пришлось звонить спасателям по телефону112. Работники центра МЧС по Нижегородской области сняли героев со льдины и насудне на воздушной подушке доставили на берег, сообщаетЗадержание в храме. Сотрудникам полиции в Нижнем Тагилепришлось скрутить подозрительного прихожанина прямо во время Пасхальной службыв храме Александра Невского. Все произошло, пока остальной народ совершалкрестный ход вокруг здания. Внимание стражей порядка привлек странным поведениеммолодой человек. Когда полицейские подошли к нему, прихожанин попытался оказатьсопротивление, но был нейтрализован и выведен из храма. В УВД Нижнего Тагила сообщили,что гражданин 1996 года рождения находился в храме в состоянии опьянения, пишетСетевую общественность Ростова-на-Дону взбудоражил снимокроскошного автомобиля Porsche с наклейкой, обозначающей, что хозяин машиныявляется инвалидом. "Неплохоепособие по инвалидности, видимо, получает. А если попросить удостверениепоказать?", – прокомментировала пост одна из ростовчанок. Другие горожаневысказали мнение, что документ, скорее всего, есть – если уж на Porsche денегхватило. Однако им возразили, что бывают и инвалиды-бизнесмены – а, возможно,предприниматель возит на этом автомобиле своего родственника с ограниченнымивозможностями, передает .Под домашний арест отправлен начальник отдела Управленияуголовного розыска МВД по республике Татарстан. 39-летнего Романа Пахомова задержали5 апреля 2018 года. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки.Пахомов расследовал уголовное дело о незаконной банковской деятельности вотношении четырех граждан. В сентябре 2017 года он предложил одному изфигурантов освободить его от уголовной ответственности – всего за 7 миллионоврублей. Однако мужчина предпочел обратиться в органы госбезопасности, пишетМытье туалета как плата за юридические услуги. Тюменскийнотариус Надежда Абрамкина устроила скандал после того, как девушка из очередивоспользовалась санузлом. Абрамкина вкатегоричной форме требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз, угрожая в противномслучае отменить прием. Девушку юрист довела до слез. Ситуацию спасла одна изпосетительниц, облив злосчастный унитаз водой, передаетОригинальный способ маскировки придумал житель Омска. Оннатянул на голову штаны – после чего вооружился топором и пошел взламыватьбанкомат. В полицию о повреждении банкомата, в котором было 2 миллиона рублей,сообщил сотрудник службы безопасности банка. На записях камер наблюдения стражипорядка увидели, как некто со штанами на голове пытается вскрыть банкоматтопором. Дело до конца взломщик не довел – его спугнул прохожий. А штаны непомогли: полицейские узнали на видео 26-летнего ранее судимого омича, сообщаетЗвонок "бывшей" стал трагической ошибкой30-летнего жителя Ижевска. Мужчина выпивал в одном из заведений города, впроцессе решил позвонить девушке, с которой расстался. Трубку взял новыйсожитель пассии и предложил встретиться. Но приехал не один, а с приятелями,которые ижеского Ромео избили и отобрали у него телефон стоимостью 60 тысячрублей. 35-летнего безработного злоумышленника, который был ранее судим заразбой, удалось задержать, пишетЖитель Нижнего Тагила не вернулся с рыбалки на городскомпруду. Жена рыбака сообщила полиции о пропаже мужа. Поиск начали 8 апрелянеподалеку от Демидовской дачи. Предполагают, что мужчина провалился под лед: напруду нашли место с проталиной, водолазы ведут поиск на этом участке. В МЧС неоднократнопредупреждали, что в апреле ходить по замерзшим водоемам слишком опасно,передаетРазвлечение в пасхальную ночь нашел себе житель УрюпинскаВолгоградской области. В воскресенье загорелись стоящие рядом машины на улицеПопова. Пожарных очевидцы вызвали в 3:53. Прибывшие на место спасатели потушилилишь то, что осталось от транспортных средств – обе "Лады" выгорелиполностью. При осмотре места происшествия эксперты установили, что причинойвозгорания стал умышленный поджог. Задержанный безработный 42-летний мужчина всодеянном сознался. По его словам, машины он поджигал безо всякой причины,сообщаетПотасовка покупателя с охранником магазина в Уфе переросла вмассовую драку. В ночь на 8 апреля на улице Революционной нетрезвый посетительсцепился с сотрудником магазина, который сделал ему замечание. В завязавшемсясражении пострадали сразу несколько человек. Драка попала в объектив уличнойкамеры видеонаблюдения, пишет .Письмо из Хогвартса доставили пассажирам маршрутки в Уфе. Филинсидел на руке женщины и флегматично взирал на окружающих. Фото забавной птицыпоявилось в местных соцсетях. В комментариях подписчики уфимских пабликов сразуже стали шутить про Гарри Поттера и письмо из Хогвартса – а также про то, чтомногие пассажиры утром выглядят как сова, передает