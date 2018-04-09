Задержание на Пасхальной службе в Нижнем Тагиле, инвалид на
шикарном Porsche в Ростове-на-Дону и сова в уфимской маршрутке. Обзор
региональных новостей от Dni.Ru.
Задержание на Пасхальной службе в Нижнем Тагиле, инвалид на
шикарном Porsche в Ростове-на-Дону и сова в уфимской маршрутке. Обзор
региональных новостей от Dni.Ru.
Любимое развлечение – подледная рыбалка – едва не стала
последней для четверых жителей Сокольского района Нижегородской области. Мужчины,
проводившие выходные на Волге, оказались на льдине в 500 метрах от берега. Самостоятельно
добраться до суши рыбаки не могли, им пришлось звонить спасателям по телефону
112. Работники центра МЧС по Нижегородской области сняли героев со льдины и на
судне на воздушной подушке доставили на берег, сообщает
Задержание в храме. Сотрудникам полиции в Нижнем Тагиле
пришлось скрутить подозрительного прихожанина прямо во время Пасхальной службы
в храме Александра Невского. Все произошло, пока остальной народ совершал
крестный ход вокруг здания. Внимание стражей порядка привлек странным поведением
молодой человек. Когда полицейские подошли к нему, прихожанин попытался оказать
сопротивление, но был нейтрализован и выведен из храма. В УВД Нижнего Тагила сообщили,
что гражданин 1996 года рождения находился в храме в состоянии опьянения, пишет
.
Сетевую общественность Ростова-на-Дону взбудоражил снимок
роскошного автомобиля Porsche с наклейкой, обозначающей, что хозяин машины
является инвалидом. "Неплохое
пособие по инвалидности, видимо, получает. А если попросить удостверение
показать?", – прокомментировала пост одна из ростовчанок. Другие горожане
высказали мнение, что документ, скорее всего, есть – если уж на Porsche денег
хватило. Однако им возразили, что бывают и инвалиды-бизнесмены – а, возможно,
предприниматель возит на этом автомобиле своего родственника с ограниченными
возможностями, передает .
Под домашний арест отправлен начальник отдела Управления
уголовного розыска МВД по республике Татарстан. 39-летнего Романа Пахомова задержали
5 апреля 2018 года. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки.
Пахомов расследовал уголовное дело о незаконной банковской деятельности в
отношении четырех граждан. В сентябре 2017 года он предложил одному из
фигурантов освободить его от уголовной ответственности – всего за 7 миллионов
рублей. Однако мужчина предпочел обратиться в органы госбезопасности, пишет
Мытье туалета как плата за юридические услуги. Тюменский
нотариус Надежда Абрамкина устроила скандал после того, как девушка из очереди
воспользовалась санузлом. Абрамкина в
категоричной форме требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз, угрожая в противном
случае отменить прием. Девушку юрист довела до слез. Ситуацию спасла одна из
посетительниц, облив злосчастный унитаз водой, передает
Оригинальный способ маскировки придумал житель Омска. Он
натянул на голову штаны – после чего вооружился топором и пошел взламывать
банкомат. В полицию о повреждении банкомата, в котором было 2 миллиона рублей,
сообщил сотрудник службы безопасности банка. На записях камер наблюдения стражи
порядка увидели, как некто со штанами на голове пытается вскрыть банкомат
топором. Дело до конца взломщик не довел – его спугнул прохожий. А штаны не
помогли: полицейские узнали на видео 26-летнего ранее судимого омича, сообщает
Звонок "бывшей" стал трагической ошибкой
30-летнего жителя Ижевска. Мужчина выпивал в одном из заведений города, в
процессе решил позвонить девушке, с которой расстался. Трубку взял новый
сожитель пассии и предложил встретиться. Но приехал не один, а с приятелями,
которые ижеского Ромео избили и отобрали у него телефон стоимостью 60 тысяч
рублей. 35-летнего безработного злоумышленника, который был ранее судим за
разбой, удалось задержать, пишет
Житель Нижнего Тагила не вернулся с рыбалки на городском
пруду. Жена рыбака сообщила полиции о пропаже мужа. Поиск начали 8 апреля
неподалеку от Демидовской дачи. Предполагают, что мужчина провалился под лед: на
пруду нашли место с проталиной, водолазы ведут поиск на этом участке. В МЧС неоднократно
предупреждали, что в апреле ходить по замерзшим водоемам слишком опасно,
передает
Развлечение в пасхальную ночь нашел себе житель Урюпинска
Волгоградской области. В воскресенье загорелись стоящие рядом машины на улице
Попова. Пожарных очевидцы вызвали в 3:53. Прибывшие на место спасатели потушили
лишь то, что осталось от транспортных средств – обе "Лады" выгорели
полностью. При осмотре места происшествия эксперты установили, что причиной
возгорания стал умышленный поджог. Задержанный безработный 42-летний мужчина в
содеянном сознался. По его словам, машины он поджигал безо всякой причины,
сообщает
Потасовка покупателя с охранником магазина в Уфе переросла в
массовую драку. В ночь на 8 апреля на улице Революционной нетрезвый посетитель
сцепился с сотрудником магазина, который сделал ему замечание. В завязавшемся
сражении пострадали сразу несколько человек. Драка попала в объектив уличной
камеры видеонаблюдения, пишет .
Письмо из Хогвартса доставили пассажирам маршрутки в Уфе. Филин
сидел на руке женщины и флегматично взирал на окружающих. Фото забавной птицы
появилось в местных соцсетях. В комментариях подписчики уфимских пабликов сразу
же стали шутить про Гарри Поттера и письмо из Хогвартса – а также про то, что
многие пассажиры утром выглядят как сова, передает