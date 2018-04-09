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<a href="http://33live.ru/novosti/09-04-2018-bitva-na-tancpole.html" target="_blank">Битва на танцполе</a> - Битва на танцполе. Во Владимире прошёл крупнейший в России брейк-данс фестиваль. Одиннадцатая Битва стилей собрала рекордное количество участников, причём не только из нашей страны, но и из Западной Европы. Получилось ли у владимирских танцоров показать себя на фоне лучших? Валерия Саенко следила за битвой сильнейших.