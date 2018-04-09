Экс-супруг забрал у актрисы Елены Ксенофонтовой некогда подаренную им недвижимость. Пресненский суд
частично удовлетворил иск Александра Рыжих.
Экс-супруг забрал у актрисы Елены Ксенофонтовой некогда подаренную им недвижимость. Пресненский суд
частично удовлетворил иск Александра Рыжих.
Журналисты выяснили, что до
начала отношений с Рыжих у Елены была собственная трехкомнатная квартира на Сретенке, которую
она продала после встречи с Александром, чтобы погасить долги любимого и сделать в его
квартире ремонт. В 2009 году мужчина подарил ей
эту недвижимость и два машино-места. В 2016 году Ксенофонтова выставила это имущество на продажу. Гражданский муж и был не согласен с ее решением. Это стало
одной из причин расставания.
Мужчина обратился в суд. Поскольку жилье и одно парковочное место было продано полтора года
назад, то мужчина требовал отменить договор дарения и выплатить ему компенсацию
в сумме почти 60 миллионов рублей и расторгнуть договор дарение на второе место
для авто.
Суд постановил, что договор
дарения на одно парковочное место, находящееся в
собственности у Ксенофонтовой, необходимо отменить и обязать передать его Рыжих, сообщает "Московский комсомолец". Актриса не согласна с решением
Фемиды. Возможно, вскоре она подаст апелляцию.
Добавим, что это не единственный судебный
процесс, в котором пришлось поучаствовать экс-супругам. Несколько лет назад на Елену было заведено уголовное дело по статье "Побои". Рыжих обвинял ее в нанесении серьезной
травмы головы. На суде артистка заявила, что не нападала на супруга, а защищалась
от него. Знаменитость приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей. Она обжаловала
этот вердикт. Вышестоящая инстанция отменила приговор в связи с
декриминализацией побоев. Также Александр пытался отобрать у Елены их совместную
дочь.