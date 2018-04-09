Экс-супруг забрал у актрисы Елены Ксенофонтовой некогда подаренную им недвижимость. Пресненский суд частично удовлетворил иск Александра Рыжих.

Экс-супруг забрал у актрисы Елены Ксенофонтовой некогда подаренную им недвижимость. Пресненский судчастично удовлетворил иск Александра Рыжих.Журналисты выяснили, что доначала отношений с Рыжих у Елены была собственная трехкомнатная квартира на Сретенке, которуюона продала после встречи с Александром, чтобы погасить долги любимого и сделать в егоквартире ремонт. В 2009 году мужчина подарил ейэту недвижимость и два машино-места. В 2016 году Ксенофонтова выставила это имущество на продажу. Гражданский муж и был не согласен с ее решением. Это сталоодной из причин расставания.Мужчина обратился в суд. Поскольку жилье и одно парковочное место было продано полтора годаназад, то мужчина требовал отменить договор дарения и выплатить ему компенсациюв сумме почти 60 миллионов рублей и расторгнуть договор дарение на второе местодля авто.Суд постановил, что договордарения на одно парковочное место, находящееся всобственности у Ксенофонтовой, необходимо отменить и обязать передать его Рыжих, сообщает "Московский комсомолец". Актриса не согласна с решениемФемиды. Возможно, вскоре она подаст апелляцию.Добавим, что это не единственный судебныйпроцесс, в котором пришлось поучаствовать экс-супругам. Несколько лет назад на Елену было заведено уголовное дело по статье "Побои". Рыжих обвинял ее в нанесении серьезнойтравмы головы. На суде артистка заявила, что не нападала на супруга, а защищаласьот него. Знаменитость приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей. Она обжаловалаэтот вердикт. Вышестоящая инстанция отменила приговор в связи сдекриминализацией побоев. Также Александр пытался отобрать у Елены их совместнуюдочь.