Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло принял решение о завершении карьеры. 71-летний Капелло станет телекомментатором на одном из итальянских каналов.

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло принял решение о завершении карьеры. 71-летний Капелло станет телекомментатором на одном из итальянских каналов.Фабио Капелло назывался в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Но знаменитый специалист заявил, что не собирается тренировать ни сборную своей страны, ни кого-либо еще. "Китайский клуб "Цзянсу Сунин" — последний опыт работы в футболе. Я сделал все, что хотел. Я очень рад тому, чего добился. Теперь я рад стать телекомментатором. В этой роли ты всегда побеждаешь.", — приводит слова Фабио Капелло "Спорт-Экспресс".Фабио Капелло успешно тренировал итальянские "Милан", "Рому", "Ювентус", испанский "Реал", а также сборную Англии. В 2012-14 годах Капелло возглавлял сборную России и вывел ее в финальную часть чемпионата мира 2014 года. Последним клубом в карьере итальянца был китайский "Цзянсу Сунин".