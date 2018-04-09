Бывший премьер-министр России и посол на Украине Виктор
Черномырдин предупреждал о грядущих серьезных трудностях во взаимоотношениях
Москвы и Киева. Об этом рассказал сын политика Андрей.
Бывший премьер-министр России и посол на Украине Виктор
Черномырдин предупреждал о грядущих серьезных трудностях во взаимоотношениях
Москвы и Киева. Об этом рассказал сын политика Андрей.
Во время работы послом на Украине с 2001 по 2009 года
Черномырдин неоднократно говорил о засилье лояльных США людей в государственных
органах Незалежной. Кроме того, он обращал внимание на молодых украинцев,
которые активно уезжают на Запад.
"Отец говорил, что мы можем потерять Украину, если не
наладим более тесные взаимоотношения и не скрепим наш союз более прочно",
– заявил Андрей Черномырдин в эфире радио "Комсомольская правда".
По
словам сына политика, когда его отец был назначен послом в Незалежную в 2001
году, на обывательском уровне взаимоотношения между двумя странами были
хорошими. "Но мы не все знаем. Уже появлялись сложности, которые были
известны нашим правителям", – добавил Андрей Черномырдин.
Кроме того, он рассказал об одном из самых известных
эпизодов в биографии своего отца – переговорах с террористами под руководством
Шамиля Басаева, захвативших в июне 1995 года больницу в Буденновске. По его
словам, Виктор Степанович, согласившись на переговоры с ними, предполагал, что
это наилучший выход в сложившейся ситуации, в противном случае начался бы штурм
больницы, который бы привел к многочисленным жертвам. Как отметил сын политика,
с Басаевым необходимо было разговаривать, чтобы сберечь жизни людей.
Напомним, Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в
Оренбургской области. В 1992-1993 годах возглавлял Совет министров России, а
затем в течение пяти лет правительство РФ. В 2001 году президент Владимир Путин
утвердил его послом на Украине. В этой должности Черномырдин проработал до 2009
года. В ноябре 2010 года его не стало.
СМИ неоднократно цитировали его яркие и хлесткие выражения.
Ставшие крылатыми фразы политика получили в народе название
"черномырдинки". "Я бы не стал ставить эти вопросы так
перпендикулярно", – сказал как-то Виктор Степанович.