Бывший премьер-министр России и посол на Украине Виктор Черномырдин предупреждал о грядущих серьезных трудностях во взаимоотношениях Москвы и Киева. Об этом рассказал сын политика Андрей.

Бывший премьер-министр России и посол на Украине ВикторЧерномырдин предупреждал о грядущих серьезных трудностях во взаимоотношенияхМосквы и Киева. Об этом рассказал сын политика Андрей.Во время работы послом на Украине с 2001 по 2009 годаЧерномырдин неоднократно говорил о засилье лояльных США людей в государственныхорганах Незалежной. Кроме того, он обращал внимание на молодых украинцев,которые активно уезжают на Запад."Отец говорил, что мы можем потерять Украину, если неналадим более тесные взаимоотношения и не скрепим наш союз более прочно",– заявил Андрей Черномырдин в эфире радио "Комсомольская правда".Пословам сына политика, когда его отец был назначен послом в Незалежную в 2001году, на обывательском уровне взаимоотношения между двумя странами былихорошими. "Но мы не все знаем. Уже появлялись сложности, которые былиизвестны нашим правителям", – добавил Андрей Черномырдин.Кроме того, он рассказал об одном из самых известныхэпизодов в биографии своего отца – переговорах с террористами под руководствомШамиля Басаева, захвативших в июне 1995 года больницу в Буденновске. По егословам, Виктор Степанович, согласившись на переговоры с ними, предполагал, чтоэто наилучший выход в сложившейся ситуации, в противном случае начался бы штурмбольницы, который бы привел к многочисленным жертвам. Как отметил сын политика,с Басаевым необходимо было разговаривать, чтобы сберечь жизни людей.Напомним, Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года вОренбургской области. В 1992-1993 годах возглавлял Совет министров России, азатем в течение пяти лет правительство РФ. В 2001 году президент Владимир Путинутвердил его послом на Украине. В этой должности Черномырдин проработал до 2009года. В ноябре 2010 года его не стало.СМИ неоднократно цитировали его яркие и хлесткие выражения.Ставшие крылатыми фразы политика получили в народе название"черномырдинки". "Я бы не стал ставить эти вопросы такперпендикулярно", – сказал как-то Виктор Степанович.