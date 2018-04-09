Мальчик, выпрыгнувший из окна 4 этажа во время пожара в Зимней вишне, начал ходить. Врачам удалось за короткий срок вывести 11-летнего пациента из критического состояния, ребенок переведен в центр восстановительного лечения.

Мальчик, выпрыгнувший из окна 4 этажа во время пожара в"Зимней вишне", начал ходить. Врачам удалось за короткий срок вывести11-летнего пациента из критического состояния, ребенок переведен в центр восстановительноголечения.Состояние юного пациента уже оценивается какудовлетворительное. Мальчик быстро идет на поправку."Сегодня мальчик, пострадавший при пожаре в ТРК"Зимняя вишня", переведен в отделение восстановительного лечения"Золотая рыбка". Состояние пациента удовлетворительное, с хорошимвосстановительным потенциалом. Мальчик ходит, сидит, пребывает в хорошемнастроении", – сообщила журналистам врач-невролог Ольга Посохова.Трагедия в Кемерово разыгралась 25 марта. Пожар вспыхнул вторгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". В огне и дыму погибли64 человека, более 40 из них – дети. В числе жертв оказались и родителимальчика, а также его младшая сестра.В больничной палате, где лежит ребенок, дежурят по очередиего три бабушки. Одна из них, как сообщил уполномоченный по правам ребенка вКузбассе Дмитрий Кислицын, станет опекуном мальчика.Когда пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировалиотравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, переломкостей таза. Главная проблема была с легкими, ребенка пришлось подключить каппарату искусственной вентиляции. Однако врачам детской областной больницыудалось за сутки вывести мальчика из опасного состояния, передает РИА Новости.По данным медиков, сейчас ребенок получает целый комплексвосстановительных процедур. Это и биоакустическая коррекция головного мозга, и электросон,и посещение соляной пещеры. Кроме того, пациенту назначено усиленное питание.Тем временем в память о трагедии в "Зимнец вишне" кузнецы из Ульяновска куют дерево скорби, которое предполагется установить на месте трагедии. Вишневое дерево будет около пяти метров в высоту. При этом к его созданию может приложить руку любой кузнец из любой точки мира. Организаторы просят всех, кто знаком с таким ремеслом, изготавливать вишни по определенным параметрам и высылать их в Ульяновск до июня 2018 года.Вишни на ветках станут символами потерянных в страшном пожаре жизней. По последним данным, к акции уже присоединились кузнецы 15 городов – от Якутска до Геленджика.