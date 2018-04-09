Мальчик, выпрыгнувший из окна 4 этажа во время пожара в
Зимней вишне, начал ходить. Врачам удалось за короткий срок вывести
11-летнего пациента из критического состояния, ребенок переведен в центр восстановительного
лечения.
Мальчик, выпрыгнувший из окна 4 этажа во время пожара в
"Зимней вишне", начал ходить. Врачам удалось за короткий срок вывести
11-летнего пациента из критического состояния, ребенок переведен в центр восстановительного
лечения.
Состояние юного пациента уже оценивается как
удовлетворительное. Мальчик быстро идет на поправку.
"Сегодня мальчик, пострадавший при пожаре в ТРК
"Зимняя вишня", переведен в отделение восстановительного лечения
"Золотая рыбка". Состояние пациента удовлетворительное, с хорошим
восстановительным потенциалом. Мальчик ходит, сидит, пребывает в хорошем
настроении", – сообщила журналистам врач-невролог Ольга Посохова.
Трагедия в Кемерово разыгралась 25 марта. Пожар вспыхнул в
торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". В огне и дыму погибли
64 человека, более 40 из них – дети. В числе жертв оказались и родители
мальчика, а также его младшая сестра.
В больничной палате, где лежит ребенок, дежурят по очереди
его три бабушки. Одна из них, как сообщил уполномоченный по правам ребенка в
Кузбассе Дмитрий Кислицын, станет опекуном мальчика.
Когда пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировали
отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом
костей таза. Главная проблема была с легкими, ребенка пришлось подключить к
аппарату искусственной вентиляции. Однако врачам детской областной больницы
удалось за сутки вывести мальчика из опасного состояния, передает РИА Новости.
По данным медиков, сейчас ребенок получает целый комплекс
восстановительных процедур. Это и биоакустическая коррекция головного мозга, и электросон,
и посещение соляной пещеры. Кроме того, пациенту назначено усиленное питание.
Тем временем в память о трагедии в "Зимнец вишне" кузнецы из Ульяновска куют дерево скорби, которое предполагется установить на месте трагедии. Вишневое дерево будет около пяти метров в высоту. При этом к его созданию может приложить руку любой кузнец из любой точки мира. Организаторы просят всех, кто знаком с таким ремеслом, изготавливать вишни по определенным параметрам и высылать их в Ульяновск до июня 2018 года.
Вишни на ветках станут символами потерянных в страшном пожаре жизней. По последним данным, к акции уже присоединились кузнецы 15 городов – от Якутска до Геленджика.