Актер Павел Табаков разгневал поклонников своей выходкой в Сети.
По мнению фанатов, молодой мужчина не соблюдает траур по умершему отцу.
Актер Павел Табаков разгневал поклонников своей выходкой в Сети.
По мнению фанатов, молодой мужчина не соблюдает траур по умершему отцу.
Павел опубликовал на своей странице в Instagram фотографию,
на которой запечатлена только половина его лица. Лоб и шея мужчины густо
выпачканы бутафорской кровью. Никакой подписи под снимком молодой человек не
оставил.
Подписчики разошлись во мнениях, что же означает странный пост.
В любом случае некоторым фолловерам этот снимок показался неуместным, по их
мнению, траур по Олегу Табакову еще не закончился. "После смерти отца можно вести себя по другому (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой
цинизм, весь в мать", "Паш, ты нормальный?", – писали разгневанные
поклонники. На придирки пользователей соцсети Табаков-младший никак не
отреагировал.
Отметим, что Павел учувствует
в съемках фантастического фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" (другое написание – "Empire V"). Там он
сыграет главную роль – новоиспеченного вампира. Видимо "окровавленный" пост в
социальных сетях – это не что иное, как фотография с бэкстейджа.
Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен
в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени
Н.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис – заражение крови. 2 декабря
наступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокого
оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года он умер от сердечного
приступа.