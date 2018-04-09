Актер Павел Табаков разгневал поклонников своей выходкой в Сети. По мнению фанатов, молодой мужчина не соблюдает траур по умершему отцу.

Актер Павел Табаков разгневал поклонников своей выходкой в Сети.По мнению фанатов, молодой мужчина не соблюдает траур по умершему отцу.Павел опубликовал на своей странице в Instagram фотографию,на которой запечатлена только половина его лица. Лоб и шея мужчины густовыпачканы бутафорской кровью. Никакой подписи под снимком молодой человек неоставил.Подписчики разошлись во мнениях, что же означает странный пост.В любом случае некоторым фолловерам этот снимок показался неуместным, по ихмнению, траур по Олегу Табакову еще не закончился. "После смерти отца можно вести себя по другому (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какойцинизм, весь в мать", "Паш, ты нормальный?", – писали разгневанныепоклонники. На придирки пользователей соцсети Табаков-младший никак неотреагировал.Отметим, что Павел учувствуетв съемках фантастического фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" (другое написание – "Empire V"). Там онсыграет главную роль – новоиспеченного вампира. Видимо "окровавленный" пост всоциальных сетях – это не что иное, как фотография с бэкстейджа.Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставленв отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имениН.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис – заражение крови. 2 декабрянаступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокогооглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года он умер от сердечногоприступа.