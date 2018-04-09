Особый противопожарный режим ввели ещё в двух районах Приморского края. Об этом сообщает администрация региона. Всего режим действует в пяти районах Приморья. Пожарные потушили восемь лесных пожаров за последние сутки, 11 - локализовали.

Особый противопожарный режим ввели ещё в двух районах Приморского края. Об этом сообщает администрация региона. Всего режим действует в пяти районах Приморья. Пожарные потушили восемь лесных пожаров за последние сутки, 11 — локализовали.В Амурской области власти ввели в лесах режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщает телеканал "Россия 24". На помощь местным коллегам прибыли спасатели из Хабаровска. Они не только тушат возгорания, но также наблюдают за ситуацией возле населённых пунктов — особенно тем, которые находятся возле лесов.