Главными темами саммита станут перспективы ядерной сделки с Ираном, ситуация в Сирии, а также экономическое сотрудничество. Участвовать будут 50 делегатов. Они уже начали прибывать в Тегеран. Начала свою работу межпарламентская комиссия, состоялись первые двусторонние встречи.

Главными темами саммита станут перспективы "ядерной сделки" с Ираном, ситуация в Сирии, а также экономическое сотрудничество. Участвовать будут 50 делегатов. Они уже начали прибывать в Тегеран. Начала свою работу межпарламентская комиссия, состоялись первые двусторонние встречи.Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с министром иностранных дел Ирана и старшим советником верховного лидера страны. Завершится программа дискуссионного клуба в понедельник вечером, сообщает телеканал "Россия 24".