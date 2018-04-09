Рубль продолжает падать по отношению к бивалютной корзине. На торгах Московской биржи в понедельник доллар впервые с 16 ноября превысил отметку в 60 рублей, а евро – впервые с 4 августа 2016 года – отметку в 74 рубля.

Рубль продолжает падать по отношению к бивалютной корзине. На торгах "Московской биржи" в понедельник доллар впервые с 16 ноября превысил отметку в 60 рублей, а евро – впервые с 4 августа 2016 года – отметку в 74 рубля.Как уточняет "Интерфакс", по состоянию на 14:46 по московскому времени, курс доллара составил 60,01 рубля, прибавив 1,84 рубля к уровню закрытия предыдущего дня.Курс евро к рублю, по последним данным, на торгах "Московской биржи" вырос на 3,71% и достиг уровня в 74,03 рубля.По мнению экспертов, заметное снижение рубля к евро и доллару объясняется пятничными санкциями в отношении России со стороны США, а также обострившаяся ситуация вокруг Сирии. Как пишут СМИ. В ближайшее время власти США планируют обсудить новые санкции в отношении России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии.Между тем, рынок акций после падения на 10% в середине дня пытается немного отскочить от минимумов. Индексы "Московской биржи" и РТС сократили падение до 6-8,5%. К 13:40 индекс "МосБиржи" составил 2136,61 пункта, индекс РТС — 1131,06 пункта.Эксперты связывают падение российского рынка акций, прежде всего, с обострившейся ситуации в Сирии после ракетного удара в провинции Хомс.