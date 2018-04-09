Партия приглашает всех принять участие в дискуссиях Единая Россия. Направление 2026 в регионах. Они пройдут на межмуниципальном и региональном уровнях.

Партия приглашает всех принять участие в дискуссиях "Единая Россия.Направление 2026" в регионах. Они пройдут на межмуниципальном ирегиональном уровнях."Единая Россия" приглашает высказать предложения по реализациипослания Владимира Путина Федеральному собранию, а также поговорить о модернизациипартии. Работа дискуссионных площадок начнется 10 апреля, итоги будут представлены на партийнойконференции "Единая Россия 2026" в мае.Как сообщил секретарьгенсовета "Единой России" АндрейТурчак, регионы представят свои предложения и лучшие практики пореализации послания. Обсуждение будет проходить, в том числе, в привязке кпартийным проектам, партийному строительству и эффективности работы "ЕР"в решении проблем граждан. Также не забудут при обсуждении тему привлечения в"Единую Россию" молодых лидеров и о работе кадровых лифтов.По задумке руководства партии, она должна стать главнымпредставителем путинского большинства во власти. Участникам обсужденияпредстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделатьучастие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций исторонников, работу которых тоже необходимо активизировать.На дискуссионных площадках речь пойдет обиспользовании электронных технологий в партстроительстве и политической работе,обеспечении лидерства "Единой России" в их использовании. Дискуссии продлятсядо 30 апреля.