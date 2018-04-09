Партия приглашает всех принять участие в дискуссиях Единая Россия.
Направление 2026 в регионах. Они пройдут на межмуниципальном и
региональном уровнях.
Партия приглашает всех принять участие в дискуссиях "Единая Россия.
Направление 2026" в регионах. Они пройдут на межмуниципальном и
региональном уровнях.
"Единая Россия" приглашает высказать предложения по реализации
послания Владимира Путина Федеральному собранию, а также поговорить о модернизации
партии. Работа дискуссионных площадок начнется 10 апреля, итоги будут представлены на партийной
конференции "Единая Россия 2026" в мае.
Как сообщил секретарь
генсовета "Единой России" Андрей
Турчак, регионы представят свои предложения и лучшие практики по
реализации послания. Обсуждение будет проходить, в том числе, в привязке к
партийным проектам, партийному строительству и эффективности работы "ЕР"
в решении проблем граждан. Также не забудут при обсуждении тему привлечения в
"Единую Россию" молодых лидеров и о работе кадровых лифтов.
По задумке руководства партии, она должна стать главным
представителем путинского большинства во власти. Участникам обсуждения
предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделать
участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и
сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать.
На дискуссионных площадках речь пойдет об
использовании электронных технологий в партстроительстве и политической работе,
обеспечении лидерства "Единой России" в их использовании. Дискуссии продлятся
до 30 апреля.