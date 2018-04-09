Падение рубля будет длиться недолго, постепенно рынок восстановится после шока, который он испытывает на фоне новых американских санкций. Об этом заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Падение рубля будет длиться недолго, постепенно рыноквосстановится после шока, который он испытывает на фоне новых американскихсанкций. Об этом заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов."Сегодня довольно жаркий день, когда падают всеосновные российские индексы. Индекс ММВБ падает на 9% – это много в рамкаходного дня", – цитирует аналитика . По его словам, в начале дняамериканская валюта взлетела на 1,18 рубля, а евро – на 1,46.Компании, попавшие в новый санкционный список, теперь закрытдоступ к иностранным рынкам, отметил Шабанов, подчеркнув, что эти организациипри этом имеют часть долгов в иностранной валюте. "Эту валюту где-то икак-то нужно брать – самый главный и важный вопрос", – сказал эксперт.Вместе с тем он не прогнозирует длительного периодаослабления рубля. По словам аналитика, несмотря на то, что ситуация сейчасскладывается не в пользу отечественной валюты, ее обвал будет кратковременным ине продлится долго. "Постепенно рынок успокоится", – резюмировал Шабанов.Напомним, курс рубля в понедельник, 9 апреля, снизился доминимумов 2016 года. Во время торгов на Московской бирже курс европейскойвалюты повышался до 72,82 рубля. "Американец" же вырос до 59,10рубля.Больше всех от новых санкций пострадал миллиардер ОлегДерипаска. Акции его основного актива – компании "РУСАЛ" – подешевелина 48,2%. С момента введения очередных экономических ограничений компанияподешевела в два раза – до 4,8 милиларда рублей.Напомним, 6 апреля правительство США расширилоантироссийские санкционные списки. В перечень были включены еще 38 физических июридических лиц. На сей раз ограничения были введены в отношении семибизнесменов, которые входят в число крупнейших в России.Также под санкции попали 17 госслужащих и главгосударственных корпораций, а также 12 частных компаний и две госструктуры. Вслучае обнаружения их активов в США они будут заморожены, кроме того, гражданамСША запрещается поддерживать деловые контакты с этими организациями.