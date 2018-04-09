По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в больницу с симптомами ОРВИ обратилось около 14 тысяч человек.

Эпидпорог во Владимирской области превышен более чем на 35%. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в больницу с симптомами ОРВИ обратилось около 14 тысяч человек. Кроме того, у одного человек выявлен грипп А, еще у троих - грипп В.Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Муромском, Меленковском и Киржачском районах, а также во Владимире.За весь период эпидподъема заболеваемости зарегистрировано 52 случая гриппа, из них 22 случая гриппа В. Вирусы гриппа этого типа часто не вызывают эпидемии и переносятся намного легче, чем грипп типа А. Длится грипп В в среднем 5-7 дней. Если иммунитет у больного ослаблен, могут развиться осложнения.