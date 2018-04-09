Турция
будет участвовать в миротворческой миссии в Донбассе. Договоренность об этом
достигнута на встрече президентов Турции и Украины Реджепа Эрдогана и Петра
Порошенко.
Турция
будет участвовать в миротворческой миссии в Донбассе. Договоренность об этом
достигнута на встрече президентов Турции и Украины Реджепа Эрдогана и Петра
Порошенко.
На
сайте президента Украины сообщается, что во время визита Порошенко в Турцию он
встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министром иностранных дел
страны Мевлютом Чавушоглу. Как утверждаю в Киеве, стороны достигли договоренности
об участии Анкары в миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины. Между
тем, в администрации президента Турции эту информацию комментировать не стали
Напомним,
что с инициативой ввести миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ
ранее выступил Владимир Путин. Отмечалось, что речь идет
об их размещении на линии разграничения в Донбассе. Но
Украина видит задачи миротворцев совсем иначе: Киев настаивает
на размещении голубых касок ООН на всей территории Украины
и на ее востоке – в Донбассе, до границы
с Россией.
Ранее Порошенко
утверждал, что главным условием введения миротворческой миссии в Донбассе
является перемирие в регионе. Миротворцев он назвал "блаженными посланниками
Бога", благодаря действиям которых "российские войска уйдут с территории
Украины".
Между тем,
украинскому лидеру должно быть известно,
что никаких российских войск на территории Донбасса не было и нет. Это
подтверждали, в том числе, и высокопоставленные украинские военные.
Глава
МИД Украины Павел Климкин недавно пообещал
надавить на Россию по вопросу размещения миротворческой миссии ООН в
Донбассе. При этом в качестве своих союзников министр называл США, Германию и Францию.