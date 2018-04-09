Турция будет участвовать в миротворческой миссии в Донбассе. Договоренность об этом достигнута на встрече президентов Турции и Украины Реджепа Эрдогана и Петра Порошенко.

Турциябудет участвовать в миротворческой миссии в Донбассе. Договоренность об этомдостигнута на встрече президентов Турции и Украины Реджепа Эрдогана и ПетраПорошенко.Насайте президента Украины сообщается, что во время визита Порошенко в Турцию онвстречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министром иностранных делстраны Мевлютом Чавушоглу. Как утверждаю в Киеве, стороны достигли договоренностиоб участии Анкары в миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины. Междутем, в администрации президента Турции эту информацию комментировать не сталиНапомним,что с инициативой ввести миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕранее выступил Владимир Путин. Отмечалось, что речь идетоб их размещении на линии разграничения в Донбассе. НоУкраина видит задачи миротворцев совсем иначе: Киев настаиваетна размещении голубых касок ООН на всей территории Украиныи на ее востоке – в Донбассе, до границыс Россией.Ранее Порошенкоутверждал, что главным условием введения миротворческой миссии в Донбассеявляется перемирие в регионе. Миротворцев он назвал "блаженными посланникамиБога", благодаря действиям которых "российские войска уйдут с территорииУкраины".Между тем,украинскому лидеру должно быть известно,что никаких российских войск на территории Донбасса не было и нет. Этоподтверждали, в том числе, и высокопоставленные украинские военные.ГлаваМИД Украины Павел Климкин недавно пообещалнадавить на Россию по вопросу размещения миротворческой миссии ООН вДонбассе. При этом в качестве своих союзников министр называл США, Германию и Францию.