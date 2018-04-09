На Московской бирже курс евро впервые с начала августа 2016 года превысил отметку в 75 рублей.

На Московской бирже курс евро впервые с начала августа 2016 года превысил отметку в 75 рублей.Движение вниз началось с самого утра. Такая же картина и с торгами по доллару. Здесь локальный минимум составил больше 60 рублей.Вместе с биржевым курсом заметно выросли и официальные. Дальнейшая судьба рубля — в руках властей. Если паника в ближайшие дни не уляжется, Минфин будет вынужден взять ситуацию под свой контроль.