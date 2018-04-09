В Москве прошел второй международный форум Эндаументы 2018, организованный Благотворительным фондом В. Потанина и Московской школой управления Сколково. В нем приняли участие свыше 330 человек из России и зарубежных стран.

6 апреля в Москве в деловом пространстве Deworkacy прошел второй международный форум "Эндаументы 2018", организованный Благотворительным фондом В. Потанина и Московской школой управления "Сколково". В Форуме приняли участие свыше 330 человек из более чем 50 городов России и зарубежных стран.В своем приветствии председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что эта уникальная площадка собрала "ведущих российских и зарубежных экспертов, руководителей образовательных и культурных учреждений, представителей органов власти и бизнеса", "всех тех, кто по зову сердца совершает много добрых дел, занимается благотворительной деятельностью, оказывает поддержку российской науке и образованию, культуре и спорту".Приветствуя аудиторию, ректор Московской школы управления "Сколково" Марат Атнашев подчеркнул, что подобные форумы "позволяют выстраивать горизонтальные связи и создавать структуры, помогающие принимать решения". По его мнению, "именно здесь скрывается самый существенный потенциал"."Эндаументы — одна из наиболее актуальных тем для нас как для образовательного центра, так и обладателя одного из крупнейших целевых капиталов в России", — подчеркнул Атнашев.В свою очередь генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева отметила, что для Фонда важна "поддержка передовых людей, новых идей, а также создание площадок, где они могли бы встретиться"."Надеемся, что форум поможет объединению всех, кто готов развивать эту сложную сферу. В этом году мы предусмотрели сессии со свободным микрофоном, где каждый может принять участие в дискуссии, и формат делового speed dating для получения ответов на волнующие участников вопросы", — сказала Орачева."Российские регионы нуждаются в эндаументах, но имеют мало возможностей для их развития, особенно учитывая сокращение ресурсной базы из-за санкций и сжатия финансовых рынков", — с такого не слишком оптимистичного тезиса начала обзор экономического состояния российских регионов директор Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский был, напротив, настроен оптимистично: "Несмотря на экономические проблемы эндаументы как среднесрочные инструменты планирования очень перспективны, и мы в министерстве последовательно отстаиваем их создание. Один из примеров — создание в декабре 2017 года одного из крупнейших эндаументов Российского фонда культуры, с помощью которого предполагается финансировать масштабный гастрольный проект "Русские сезоны".Об опыте создания эндаумента в частном музее рассказал директор Музея современного искусства и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг. Он подчеркнул, что процесс создания целевого капитала долог, и "важны каждые десять рублей". Поэтому он пожелал участникам форума быть скромными и терпеливыми.Необходимость перехода музеев к новым финансовым моделям и важность использования международного опыта стали темой выступления исполнительного директора ICOM Endowment Fund Бьорна Стенверса.Динамику развития эндаументов в цифрах за последние десять лет представила Оксана Орачева, подчеркнув, что целевые капиталы постепенно выходят за свои границы и с их помощью реализуются нестандартные проекты. В пример она привела Томск, где благодаря университетскому эндаумент-фонду была запущена программа поддержки городского ботанического сада."Сегодня роль эндаументов меняется: это не только накопление и распределение денег, но и существенная часть в работе каждой организации, которая получает определенную свободу в своем развитии", — подчеркнула Орачева.Она отметила, что существенно меняется и отношение к распределению доходов: если в первые годы средства распределялись на текущую деятельность, зарплату или ремонт, то теперь они тратятся на собственные проекты — стипендии, трэвел-гранты, специальные мероприятия, конференции, научную деятельность (в университетах), реставрация и пополнение коллекций (в музеях).Директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин рассказал о последних инициативах в сфере регулирования целевых капиталов: "Эндаументы — значимый социальный институт, помогающий некоммерческим организациям быть устойчивыми, что порождает доверие общества и возможность работать "вдолгую". Недавно мы получили предложение Центрального банка, связанное с расширением возможностей инвестирования средств целевого капитала в различные активы. Кроме того, предлагается снять часть жестких ограничений — например, обязательное требование пользоваться услугами управляющей компании в случае, если фонд целевого капитала инвестирует в консервативные инструменты (банковские депозиты и пенсионные фонды). После обсуждения мы, видимо, согласимся с этим предложением и будем готовить соответствующие предложения в законодательство".Шла речь и о налоговых инициативах, в частности, о возможности для жертвователей присоединить к пожертвованию и сумму налогового вычета, причитающуюся по закону физическим лицам — фактически, о софинансировании государством частных пожертвований. Артем Шадрин напомнил, что льготы для компаний, жертвующих в целевые капиталы, по-прежнему не предусмотрены, хотя Минэкономразвития продолжает работу в этом направлении."Крайне важны образовательные программы в сфере целевых капиталов, в частности, инициатива, реализуемая Фондом Потанина "Целевые капиталы: стратегия роста", которая отличается высоким уровнем аудитории и преподавательского состава, — подчеркнул представитель Минэкономразвития. — Это позволяет надеяться на успех и динамику развития рынка целевых капиталов".Конференция завершилась награждением победителей конкурса Фонда на создание Центров знаний по целевым капиталам.