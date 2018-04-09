Генпрокуратура РФ обнародовала переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в бытность ее главой МВД Британии. Как рассказал на брифинге заместитель генерального прокурора Саак Карапетян, многие официальные запросы Генпрокуратуры министр просто игнорировала. Брифинг транслировал телеканал Россия 24.

Генпрокуратура РФ обнародовала переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в бытность ее главой МВД Британии. Как рассказал на брифинге заместитель генерального прокурора Саак Карапетян, многие официальные запросы Генпрокуратуры министр просто игнорировала. Брифинг транслировал телеканал "Россия 24".По словам Карапетяна, в 2010 году на имя Терезы Мэй было отправлено личное письмо от заместителя генпрокурора по поводу "ненадлежащего обеспечении британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского". "Это письмо, как и другие обращения Генпрокуратуры на имя Мэй, остались без ответа", — констатировал он.Кроме того, как выяснилось, в тот период Лондон отклонил наибольшее число запросов о выдаче преступников. Так, до 2011 года Лондон проигнорировал 39 обращений России по делу Березовского. По словам Карапетяна, действия Лондона по делу Скрипалей вынудили Россию раскрыть данные о нежелании Британии сотрудничать по предыдущим громким делам.