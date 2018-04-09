Глава Роскомнадзора Александр Жаров, общаясь с журналистами в понедельник, заявил, что требовать досудебной блокировки мессенджера Telegram нет смысла, тем более что законом предусмотрен иной порядок. И предложил есть слона по частям, то есть начать с решения суда о блокировке.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, общаясь с журналистами в понедельник, заявил, что требовать досудебной блокировки мессенджера Telegram нет смысла, тем более что законом предусмотрен иной порядок. И предложил "есть слона по частям", то есть начать с решения суда о блокировке."А смысл?" – ответил руководитель регулятора на вопрос о возможности досудебной блокировки Telegram. "Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск...и будем ждать решения суда. Пока на этом все..., определенная последовательность действий, мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа", – приводит ТАСС слова Жарова.Отметим, что по российскому законодательству досудебная блокировка сайтов — по решению компетентного ведомства — может быть применена лишь в ограниченном числе случаев. Например, в феврале 2014 года вступил в силу закон, по которому с предписания Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор имеет право блокировать без решения суда сайты, распространяющие призывы к беспорядкам и другую экстремистскую информацию. Этот закон применялся, в частности, чтобы ограничить доступ на территории России к оппозиционным сайтам Грани.ру, Каспаров.ру и «Ежедневный журнал», а также к блогам Алексея Навального и страниц в соцсетях, посвященных организовывавшимся политиком протестным акциям.∎Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?читайте такжеТакже без суда можно блокировать зеркала уже заблокированных пиратских сайтов, сайты с призывами к суицидам и детским порно, сайты с материалами о наркотиках и торговле ими, сайты-распространители вредоносных программ и интернет-казино. Также в досудебном порядке возможна блокировка анонимайзеров и VPN-сервисов, нарушающих законодательство (то есть, позволяющих обходить другие блокировки).В пятницу 6 апреля Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы, потребовав ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Основанием стало то, что компания Дурова не предоставила ФСБ ключи для расшифровки сообщений в установленный 15-дневный срок после получения предупреждения. В Telegram считают, что требования о выдаче ключей не только незаконны, но и технически неисполнимы.