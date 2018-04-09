В Казахстане страшной смертью погибла 27-летняя телеведущая канала Казахстан-Актобе
Айзат Алиева. Девушку убил неисправный лифт на глазах у трехлетней дочери.
В Казахстане страшной смертью погибла 27-летняя телеведущая канала "Казахстан-Актобе"
Айзат Алиева. Девушку убил неисправный лифт на глазах у трехлетней дочери.
Трагедия произошла в городе Актобе, когда ведущая с ребенком спускалась в лифте,
чтобы встретить супруга. Кабина опустилась на шестой этаж, после чего ее двери стали произвольно открываться и закрываться. Алиева решила
выйти, но ее ногу зажало, и в этот
момент лифт поехал.
В итоге телеведущей оторвало ногу, и она скончалась
на месте от потери крови. Маленькая девочка не пострадала, но целый час она оставалась в окровавленной кабине рядом с мертвой матерью, пока сотрудники МЧС не сумели попасть в лифт. Родные опасаются, что случившееся может
негативно отразиться на психике ребенка. Сейчас с девочкой работают
психологи, передает .
Сообщается, что соседи Айзат многократно жаловались на неисправный
лифт. Последний раз его отремонтировали в конце марта – за пять дней до
несчастного случая. По факту смерти телеведущей возбуждено уголовное дело, уже
назначены проверки и экспертизы. Кто понесет ответственность за гибель девушки,
пока неясно.
Напомним, Айзат Алиева работала на телевидении в городе
Актобе с 2013 по 2015 годы. Перед трагедией девушка находилась
в декретном отпуске и вскоре планировала вернуться на работу.
Ранее стало известно, что в 19-этажном
здании на северо-востоке Москвы рухнул лифт. В этот момент
в нем находились шесть пассажиров. Никто не пострадал.