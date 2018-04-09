В Казахстане страшной смертью погибла 27-летняя телеведущая канала Казахстан-Актобе Айзат Алиева. Девушку убил неисправный лифт на глазах у трехлетней дочери.

В Казахстане страшной смертью погибла 27-летняя телеведущая канала "Казахстан-Актобе"Айзат Алиева. Девушку убил неисправный лифт на глазах у трехлетней дочери.Трагедия произошла в городе Актобе, когда ведущая с ребенком спускалась в лифте,чтобы встретить супруга. Кабина опустилась на шестой этаж, после чего ее двери стали произвольно открываться и закрываться. Алиева решилавыйти, но ее ногу зажало, и в этотмомент лифт поехал.В итоге телеведущей оторвало ногу, и она скончаласьна месте от потери крови. Маленькая девочка не пострадала, но целый час она оставалась в окровавленной кабине рядом с мертвой матерью, пока сотрудники МЧС не сумели попасть в лифт. Родные опасаются, что случившееся можетнегативно отразиться на психике ребенка. Сейчас с девочкой работаютпсихологи, передает .Сообщается, что соседи Айзат многократно жаловались на неисправныйлифт. Последний раз его отремонтировали в конце марта – за пять дней донесчастного случая. По факту смерти телеведущей возбуждено уголовное дело, уженазначены проверки и экспертизы. Кто понесет ответственность за гибель девушки,пока неясно.Напомним, Айзат Алиева работала на телевидении в городеАктобе с 2013 по 2015 годы. Перед трагедией девушка находиласьв декретном отпуске и вскоре планировала вернуться на работу.Ранее стало известно, что в 19-этажномздании на северо-востоке Москвы рухнул лифт. В этот моментв нем находились шесть пассажиров. Никто не пострадал.