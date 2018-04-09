В Казахстане страшной смертью погибла 27-летняя телеведущая канала Казахстан-Актобе Айзат Алиева. Девушку убил неисправный лифт на глазах у трехлетней дочери.

В Казахстане страшной смертью погибла 27-летняя телеведущая канала "Казахстан-Актобе"Айзат Алиева. Девушку убил неисправный лифт на глазах у трехлетней дочери.Жуткий инцидент произошелв городе Актобе, когда женщина с ребенком спускалась в лифте,чтобы встретить супруга. Кабина опустилась на шестой этаж, после чегодвери лифта стали произвольно открываться и закрываться. Алиева решилавыйти из кабины, но ее ногу зажало дверями, и в этотмомент лифт поехал дальше.В итоге телеведущей оторвало ногу и она скончаласьна месте от потери крови. Маленькая девочка, в свою очередь,не пострадала, но в течение целого часа она находиласьв окровавленной кабине рядом с мертвой матерью, пока сотрудники МЧСсумели попасть в лифт. Родные выразили опасение, что случившееся можетнегативно сказаться на психике ребенка. Сейчас с девочкой работаютпсихологи, передает .Сообщается, что соседи Айзат многократно жаловались на неисправныйлифт. Последний раз его отремонтировали в конце марта – за пять дней донесчастного случая. По факту смерти телеведущей возбуждено уголовное дело, уженазначены проверки и экспертизы. Кто понесет ответственность за гибель девушка,пока неясно.Напомним, Айзат Алиева работала на телевидении в городеАктобе с 2013 по 2015 годы. Перед трагедией девушка находиласьв декретном отпуске и вскоре планировала вернуться на работу.Айзат вошла с дочерью в лифт, чтобы спуститься на улицуи встретить супруга.Ранее стало известно, что в девятнадцатиэтажномздании на северо-востоке Москвы рухнул лифт. В этот моментв нем находилось шесть пассажиров, из которых никто не пострадал.