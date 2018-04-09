В Бахрейне состоялся очередной этап автомобильных гонок в классе Формула 1. Во время гонки известный финский пилот Кими Райкконен, представляющий команду Ferrari, сломал ногу своему механику.

В Бахрейнесостоялся очередной этапавтомобильных гонок в классе Формула 1. Во время гонки известный финский пилот Кими Райкконен, представляющий команду Ferrari, сломал ногу своему механику.На кадрах, опубликованных наYouTube, видно, что инцидент произошел, когда Райкконен заехал на пит-стоп,чтобы заменить колеса. По непонятным причинам гонщик отправился раньше, чемдали команду, поэтому заднее колесо его машины, которое не успели поменять,наехало на ногу механику. Впоследствии пилот был вынужден остановитьсячерез несколько метров, а потом и вовсе сошел с дистанции.Позже команда Ferrari в соцсетях поделилась информацией о том, чтомеханик по имени Франческо получил перелом берцовых костей. Сообщается, чтопервым на Гран-при Бахрейна финишировал немец Себастьян Феттель, вторым пришелфинн Валттери Боттас, а третье место занял британец Льюис Хэмилтон.Также стало известно, что механика, пострадавшего в инциденте нагонке, успешно прооперировали. Франческо Чигарини сообщил на своейстраничке в Instagram, что с ним все в порядке, и поблагодарил всехнеравнодушных за беспокойство о его состоянии.Результатом ошибки пилота стало то, что стюарды Гран-при Бахрейнаоштрафовали Ferrari на 50 тысяч евро. Команда была наказана занебезопасный выпуск на трассу машины Кими Райкконена​ после второгопит-стопа.