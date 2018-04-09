Рэпер Скруджи получил открытый перелом, разбившись на своем новеньком Kawasaki Z750. Он уже перенес четыре операции, впереди еще одна. Сообщается, что концерты рэпера перенесены.

Рэпер Скруджи получил открытый перелом, разбившись на своем новеньком Kawasaki Z750.ДТП произошло на Украине – родине 25-летнего артиста, сообщает телеграм-канал Super и публикует видео происшествия, на котором сам Скруджи рассказывает о происшествии и демонстрирует искалеченную руку. При этом речь его изобилует нецензурными выражениями.Он уже перенес четыре операции, впереди еще одна. Сообщается, что концерты рэпера перенесены, отложены на неопределенный срок и занятия по боксу.