Обида – это не всегда то, чем может показаться на первый взгляд. Мы привыкли думать, что это чувство гнева и грусти, которые мы испытываем после того, как кто–то поступил с нами не так, как нам бы хотелось. Автолюбитель проехал на скорости по луже и окатил вас водой, супруга пришла домой позже, чем обычно, или муж не заметил вашу новую прическу. Да, ситуации не из приятных, но тут важно разделять обиды настоящие и нет.

Обида– это не всегда то, чем может показаться на первый взгляд. Мы привыкли думать,что это чувство гнева и грусти, которые мы испытываем после того,как кто–то поступил с нами не так, как нам бы хотелось. Автолюбитель проехал наскорости по луже и окатил вас водой, супруга пришла домой позже,чем обычно, или муж не заметил вашу новуюприческу. Да, ситуации не из приятных,но тут важно разделять обиды настоящие и нет.Настоящие обиды – это когдапроисходит что–то из ряда вон выходящее. Но бывают и другие обиды, которые вызванытем, что люди не соответствуют вашим ожиданиям или же не делают того, что выхотите. Например, вы хотите, чтобы муж в чем–то помог. Допустим, он предложит вам помощь, но вы в ответ скажете, что справитесь сами, при этом в душе ждете, что он сделает все сам. Ожидание перерастает в раздражение,раздражение – в злость и обиду, а ваш муж сидит и занимается своими делами, дажене думая о вас и не понимая, почему вы злитесь. Вам кажется, что он должен былпонять вас на интуитивном уровне, но этого не происходит, ведь вряд ли он умеет читать мысли. Как бороться с обидами? Попробуем разобраться.Во–первых, не доводить до них. В слове "обиделся" есть суффикс "–ся", что значит "обидел себя". Процесс обиды – это сознательный выбор человека,направленный против действий другого человека. Он наступил мне на ногу, а яобиделся. Но если на прохожих, которых вы больше никогда неуведете, обижаться бессмысленно, то на своего партнера еще и вредно. Многим кажется, что обида наделяет нас силой, чувством вседозволенности. Если обижен, тотебе автоматически "должны". Такаяпозиция может показаться удобной, но в долгосрочной перспективе она губительнакак для отношений, так и для обидевшегося.Человек, который осознанно или нет, выбирает обиды, должен понять, что обрекает себя на жизнь внегативе. Плюс, такое поведение характеризуется трусостью, ведь получается, что человек боится говорить о своихжеланиях и претензиях. Злоба и ожидание – тотальная пассивность. Единственныйспособ избежать этого – это открытость и активность.Вы не должны ждать, пока для васчто–то сделают или прочитают ваши мысли. Гораздо лучше попросить о помощи ирассказать вашему партнеру о своих желаниях. Это просто и очень приятно.Результат может вас удивить. В том случае, если ваш партнер действительно сделал что–то такое,что вас задело, то лучше прямо поговорить с ним об этом. Рекомендуюиспользовать так называемые "Я–высказывания", в которых мы говорим о наших чувствах, а ненабрасываться на партнера с обвинениями.Во–вторых, важно научиться говорить ипринимать слово "нет". Если ваш партнер отказал вам в просьбе, то это еговыбор. Он может быть уставшим или у него могут быть другие дела – этосовершенно нормально. Как только вы почувствуете внутри себя возможностьотказать другому, возможность сказать нет всему тому, что вам не по душе, высразу же ощутите, что у вас очень много сил. Вы ощутите свои личностныеграницы, сможете ощутить свою силу.Только тогда вы начнете уважать границы другого человека и поймете,что лучше честное нет", чем "да", которое будет вами дано, скрепя сердце.Обида – это образ жизни, которыйоснован на негативе, пассивности, неуважение своих границ и границпартнера. Ищите любые возможности, чтобыне прожить жизнь в этом замкнутом состоянии, и лучше выбирайте свободу, открытость, радость общения, любовь и взаимное уважение.