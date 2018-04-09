В Сети появилось видео, на котором запечатлена Ольга Бузова в компании звезды реалити-шоу Дом-2 Романа Гриценко. Парень, который ранее предпринимал попытки построить отношения с поющей ведущей, едва появившись на телепроекте, вернулся к знойной брюнетке.

В Сети появилось видео, на котором запечатлена Ольга Бузова в компании звезды реалити-шоу "Дом-2" Романа Гриценко. Парень, который ранее предпринимал попытки построить отношения с поющей ведущей, едва появившись на телепроекте, вернулся к знойной брюнетке.В одном из аккаунтов в Instagram, посвященных скандально известному телепроекту "Дом-2", появился короткий ролик под названием: "Рома вернулся на поляну и сразу к Бузовой". На видео Ольга в черном топе и красных широких брюках, демонстрирующая великолепный пресс, запечатлена танцующей перед хохочущим Романом. Когда же Бузова увидела, что ее снимают, она попросила прекратить запись."Так, хватит снимать!" – "Оль, а что здесь делает Гриценко?" – "Я ему пою песню", – так звучал диалог Ольги Бузовой с оператором. Кстати, судя по голосу, снимал Ольгу и Романа ведущий Влад Кадони. Затем он обратился к самому Гриценко. "Че пришел?" – спросил Кадони. "Поздороваться", – ответил смущенный Гриценко.Подписчики весьма неоднозначно отнеслись к возвращению Романа. В частности, многие поклонники Бузовой уверены, что Гриценко рассматривает девушку как способ добиться успеха и стать по-настоящему популярным, а также завладеть ее деньгами."Альфонс ждет добычу", "Мозолит и мозолит! Тупит и тупит", "Гриценко наверно родители посоветовали попробовать с Бузовой. Но Бузовой эта нищая крыса не нужна. Что Бузова должна содержать этого дебила? Они только на словах все открывают бизнес, а на деле что-то не видно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". "Бузова такая шкура. Сама же не может без его внимания, подтягивает нго", "Бедный паренек, с явно завышенной самооценкой. Не соответствуешь сам", "Да Роме не Бузова нужна, а её деньги привык на халяву жить", – высказали свое мнение пользователи Сети.