Дочь Анастасии Волочковой Ариадна опубликовала пляжные фотографии. У 12-летней девочки есть все шансы обскакать знаменитую родительницу.

Дочь Анастасии ВолочковойАриадна опубликовала пляжные фотографии. У 12-летней девочки есть все шансыобскакать знаменитую родительницу.Юная прелестница опубликоваласнимок в своем Instagram. На нем она позирует в закрытом купальнике, стоя накачелях. Публикация произвела настоящий фурор.Комментаторы были очень щедры на похвалу и осыпали барышнюкомплиментами. "Ариадна,улыбайся чаще. Тебе это очень идет, красотка", "Ариадна, классное фото!Хорошего отдыха тебе", "Какая ты красивая! И мамочка у тебя просто супер! Выставляйпобольше фотографий с мамой! Она у тебя очень хорошая!" "Красиво. Фигураровная, мамина", – писали фолловеры.Все же некоторые пользователи соцсети попросилиАриадну не пытаться эпатировать подписчиков, так, как это обычно делает ее мама."Хорошая...только бы не шпагатилась как мама круглосуточно", – оставилироничный комментарий поклонник.Стоит отметить, что АнастасияВолочкова мастер удивлять пподписчиков и вызывать раздражение у злопыхателей. МикроблогАнастасии постоянно проверяет на прочность блюстителей морали и нравственности.Волочкова, не стесняясь, публикует откровенные снимки из бани или ванной, делится фото и видео сбурной вечеринки, позирует в крошечных нарядах, а также неприлично часто исполняет свойкоронный номер – шпагат. Такие провокационные посты позволяют балерине непокидать сводки светской хроники.К примеру, недавно танцовщица презентовалакадр, на котором запечатлена в облегающем платье с таким узким и глубокимдекольте, что дух захватывает. При этом на фото балерина снята с двумя местнымимужчинами. На одном из них – футболка с нарисованным Владимиром Путиным. Комментаторыоказались безжалостны к балерине. В частности, они обратили внимание на пышныйбюст Волочковой, который, по их мнению, выпрыгивал и вываливался прямо наизображенного на футболке Путина.