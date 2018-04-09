Дочь Анастасии Волочковой
Ариадна опубликовала пляжные фотографии. У 12-летней девочки есть все шансы
обскакать знаменитую родительницу.
Дочь Анастасии Волочковой
Ариадна опубликовала пляжные фотографии. У 12-летней девочки есть все шансы
обскакать знаменитую родительницу.
Юная прелестница опубликовала
снимок в своем Instagram. На нем она позирует в закрытом купальнике, стоя на
качелях. Публикация произвела настоящий фурор.
Комментаторы были очень щедры на похвалу и осыпали барышню
комплиментами. "Ариадна,
улыбайся чаще. Тебе это очень идет, красотка", "Ариадна, классное фото!
Хорошего отдыха тебе", "Какая ты красивая! И мамочка у тебя просто супер! Выставляй
побольше фотографий с мамой! Она у тебя очень хорошая!" "Красиво. Фигура
ровная, мамина", – писали фолловеры.
Все же некоторые пользователи соцсети попросили
Ариадну не пытаться эпатировать подписчиков, так, как это обычно делает ее мама.
"Хорошая...только бы не шпагатилась как мама круглосуточно", – оставил
ироничный комментарий поклонник.
Стоит отметить, что Анастасия
Волочкова мастер удивлять пподписчиков и вызывать раздражение у злопыхателей. Микроблог
Анастасии постоянно проверяет на прочность блюстителей морали и нравственности.
Волочкова, не стесняясь, публикует откровенные снимки из бани или ванной, делится фото и видео с
бурной вечеринки, позирует в крошечных нарядах, а также неприлично часто исполняет свой
коронный номер – шпагат. Такие провокационные посты позволяют балерине не
покидать сводки светской хроники.
К примеру, недавно танцовщица презентовала
кадр, на котором запечатлена в облегающем платье с таким узким и глубоким
декольте, что дух захватывает. При этом на фото балерина снята с двумя местными
мужчинами. На одном из них – футболка с нарисованным Владимиром Путиным. Комментаторы
оказались безжалостны к балерине. В частности, они обратили внимание на пышный
бюст Волочковой, который, по их мнению, выпрыгивал и вываливался прямо на
изображенного на футболке Путина.