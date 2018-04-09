50% опрошенных в качестве домашнего питомца заводят кошек. Участники опроса отмечают, что кошки ласковы и не так требовательны в уходе.

Исследователи выяснили, каких домашних животных предпочитают владимирцы. 50% опрошенных в качестве домашнего питомца заводят кошек. Участники опроса отмечают, что кошки ласковы и не так требовательны в уходе. Иметь дома собаку желают 36% респондентов. Они считают, что пёс в доме становится не только охранником жилища, он будет лучшим другом или даже членом семьи. 7% выбрали себе домой более мелких животных: черепашек, хомячков, различных рептилий или птиц. Большинство отмечают, что для своего ребенка обязательно покупали маленькую живность, чтобы тот заботился о ком-то и учился ответственности. Оставшиеся рассказали, что не любят домашних животных или считают негуманным держать зверька в доме.