В Минске 7-8 апреля прошло
заседание президентского совета Международной шахматной федерации
(FIDE). Его
члены потребовали немедленной отставки руководителя организации Кирсана
Илюмжинова.
В Минске 7-8 апреля прошло
заседание президентского совета Международной шахматной федерации
(FIDE). Его
члены потребовали немедленной отставки руководителя организации Кирсана
Илюмжинова.
Вопрос о досрочном отстранении президента
FIDE
был поставлен на
голосование. "За" проголосовали 14 человек, "против" – 1. На пост
Илюмжинова свою кандидатуру выдвинул вице-президент
FIDE Георгиос
Макропулос.
Причина "пинка" руководителю шахматной организации в том, что Кирсан
Илюмжинов находится под санкциями США, из-за чего
FIDE
испытывает финансовые
трудности, сообщает пресс-служба спортивной федерации. Ее счета будут закрыты
30 апреля этого года.
Проблема и в том, что банки отказываются сделать
FIDE
своим
клиентом. В связи с этим шахматная организация сталкивается с серьезными
трудностями при исполнении финансовых обязательств перед спортсменами, что скажется
на ее. Также совет постановил как можно скорее закрыть московский офис
FIDE
.
Ситуацию о своей отставке прокомментировал и сам Илюмжинов. По
его словам, он не собирается покидать пост.
Отметим, что уходу Кирсана Илюмжинова с президентского поста
FIDE
,
скорее всего, будет приятным "сюрпризом" для его коллеги и оппонента в спорах Гарри
Каспарова по ряду спортивных вопросов. Последний не раз выступал за то, чтобы
Илюмжинов ушел в отставку.
Напомним,
что 25 ноября 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в черный список из-за
предполагаемых связей с главой Центробанка Сирии. В Штатах считают, что он
действовал в интересах правительства и Центрального банка страны.