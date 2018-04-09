В Минске 7-8 апреля прошло заседание президентского совета Международной шахматной федерации (FIDE). Его члены потребовали немедленной отставки руководителя организации Кирсана Илюмжинова.

В Минске 7-8 апреля прошлозаседание президентского совета Международной шахматной федерации(FIDE). Егочлены потребовали немедленной отставки руководителя организации КирсанаИлюмжинова.Вопрос о досрочном отстранении президентаFIDEбыл поставлен наголосование. "За" проголосовали 14 человек, "против" – 1. На постИлюмжинова свою кандидатуру выдвинул вице-президентFIDE ГеоргиосМакропулос.Причина "пинка" руководителю шахматной организации в том, что КирсанИлюмжинов находится под санкциями США, из-за чегоFIDEиспытывает финансовыетрудности, сообщает пресс-служба спортивной федерации. Ее счета будут закрыты30 апреля этого года.Проблема и в том, что банки отказываются сделатьFIDEсвоимклиентом. В связи с этим шахматная организация сталкивается с серьезнымитрудностями при исполнении финансовых обязательств перед спортсменами, что скажетсяна ее. Также совет постановил как можно скорее закрыть московский офисFIDEСитуацию о своей отставке прокомментировал и сам Илюмжинов. Поего словам, он не собирается покидать пост.Отметим, что уходу Кирсана Илюмжинова с президентского постаFIDEскорее всего, будет приятным "сюрпризом" для его коллеги и оппонента в спорах ГарриКаспарова по ряду спортивных вопросов. Последний не раз выступал за то, чтобыИлюмжинов ушел в отставку.Напомним,что 25 ноября 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в черный список из-запредполагаемых связей с главой Центробанка Сирии. В Штатах считают, что ондействовал в интересах правительства и Центрального банка страны.