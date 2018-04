Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов выиграл дело о защите чести и достоинства у британского издания The Week. Деньги, полученные в качестве моральной компенсации, Кирсан Николаевич перечислил в фонд помощи детям-аутистам.

Президент ФИДЕ подал иск о защите о чести и достоинства к британскому изданию и выиграл его. Это не единственный судебный процесс, в котором участвует Кирсан Илюмжинов. "Я еще сужусь с Reuters и New York Times. Думаю, что в ближайшее время тоже выиграю эти дела, они тоже по защите чести и достоинства", — цитирует "Р-Спорт" ИлюмжиноваИздание The Week принесло Илюмжинову свои извинения и выплатило ему моральную компенсацию в 300 тысяч фунтов. "Я перевел эти деньги на поддержку больных аутизмом детей, занимающихся шахматами", — заявил президент ФИДЕ.