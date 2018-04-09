В помещении бани, находящейся на личном участке подозреваемого, полицейские обнаружили растения конопли и марихуану.

В начале апреля в ходе проведения мероприятий по пресечению фактов незаконного оборота наркотических средств оперативными сотрудниками направления по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с коллегами из отдела уголовного розыска Отд МВД России по Киржачскому району задержан 55-летней местный житель. Ранее судимый мужчина подозревается в противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.В помещении бани, находящейся на личном участке подозреваемого, полицейские обнаружили посадку из девяти кустов растения рода каннабис, высушенные части указанных растений, общей массой 523 грамма, и готовую к употреблению марихуану, массой более 13 граммов, что подтверждено проведенным впоследствии исследованием.Следственным отделением Отд МВД России по Киржачскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.