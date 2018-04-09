По 3308 рублей получат вдовы военнослужащих, погибших в ходе Великой Отечественной войны, а также вдовы инвалидов и участников войны.

Ко Дню Победы денежную выплату в размере 3308 рублей получат вдовы военнослужащих, погибших в ходе Великой Отечественной войны, а также вдовы инвалидов и участников войны. Эта форма социальной поддержки появилась по инициативе Губернатора Светланы Орловой. В соответствии с Законом «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» эта выплата предоставляется ежегодно.Данную выплату также получат вдовы отдельных категорий граждан, пострадавших от радиационного воздействия (вследствие Чернобыльской катастрофы, аварии на производственном объединении «Маяк», участников подразделений особого риска); семьи погибших инвалидов и ветеранов боевых действий; семьи, потерявшие родственников из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время.В этом году по 3308 рублей получат свыше 6 тысяч жителей Владимирской области на общую сумму более 20 млн рублей. Выплата производится в апреле через почтовые отделения и финансово-кредитные организации.