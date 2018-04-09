Стали известны подробности атаки на сирийскую авиабазу Т-4, расположенную в восточной части страны в провинции Хомс. Сообщается, что первые взрывы произошли примерно в 3:30 ночи.

Стали известны подробности атаки на сирийскую авиабазу Т-4,расположенную в восточной части страны в провинции Хомс. Сообщается, что первыевзрывы произошли примерно в 3:30 ночи.В районе авиационной базы разорвались как минимум десятьракет "Томагавк", сообщает . Большая их часть была сбита силамипротивовоздушной обороны еще при подлете к Т-4. По поступающей информации,самолеты ВВС Сирии не пострадали, однако погибли двое иранских бойцов, семьчеловек получили ранение.Главный вопрос сейчас – кто стоит за ночной атакой.Сообщается, что ракеты летели со стороны Средиземного моря, где расположенагруппировка военно-морских сил США. Учитывая, что американцы на днях ужеозвучивали угрозы в адрес Дамаска, не исключено, что Вашингтон решился наочередную авантюру.Вместе с тем арабский телеканал Al Mayadeen отметил, что вовремя удара в воздухе находились самолеты израильских ВВС. Тель-Авив такжеранее бомбил объекты на территории Сирии. Однако в Израиле налет на базу поканикак не комментируют. В США же заявили о своей непричастности.Напомним, 7 апреля Госдепартамент США обвинил сирийскиеправительственные силы в применении химоружия в Восточной Гуте и возложилответственность за случившееся на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал"разобраться с животным Асадом". Москва все обвинения отвергла,заявив, что заявление о химатаке – ложь.Стоит отметить, что почти год назад, 7 апреля 2017 года,базирующиеся в Средиземном море корабли ВМС США нанесли ракетный удар"Томагавками" по авиабазе "Шайрат" в той же провинции Хомс.Бомбардировка последовала после сообщений о якобы применении химоружияДамаском.