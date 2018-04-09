Стали известны подробности атаки на сирийскую авиабазу Т-4,
расположенную в восточной части страны в провинции Хомс. Сообщается, что первые
взрывы произошли примерно в 3:30 ночи.
Стали известны подробности атаки на сирийскую авиабазу Т-4,
расположенную в восточной части страны в провинции Хомс. Сообщается, что первые
взрывы произошли примерно в 3:30 ночи.
В районе авиационной базы разорвались как минимум десять
ракет "Томагавк", сообщает . Большая их часть была сбита силами
противовоздушной обороны еще при подлете к Т-4. По поступающей информации,
самолеты ВВС Сирии не пострадали, однако погибли двое иранских бойцов, семь
человек получили ранение.
Главный вопрос сейчас – кто стоит за ночной атакой.
Сообщается, что ракеты летели со стороны Средиземного моря, где расположена
группировка военно-морских сил США. Учитывая, что американцы на днях уже
озвучивали угрозы в адрес Дамаска, не исключено, что Вашингтон решился на
очередную авантюру.
Вместе с тем арабский телеканал Al Mayadeen отметил, что во
время удара в воздухе находились самолеты израильских ВВС. Тель-Авив также
ранее бомбил объекты на территории Сирии. Однако в Израиле налет на базу пока
никак не комментируют. В США же заявили о своей непричастности.
Напомним, 7 апреля Госдепартамент США обвинил сирийские
правительственные силы в применении химоружия в Восточной Гуте и возложил
ответственность за случившееся на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал
"разобраться с животным Асадом". Москва все обвинения отвергла,
заявив, что заявление о химатаке – ложь.
Стоит отметить, что почти год назад, 7 апреля 2017 года,
базирующиеся в Средиземном море корабли ВМС США нанесли ракетный удар
"Томагавками" по авиабазе "Шайрат" в той же провинции Хомс.
Бомбардировка последовала после сообщений о якобы применении химоружия
Дамаском.