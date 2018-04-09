Кто уберёт фекалии? Владимирцы возмущены состоянием стадиона за Технологическим колледжем, что на проспекте Строителей. Каждое утро и вечер там выгуливают своих собак местные жители. За питомцами хозяева не убирают. А ведь на этот стадион приходят заниматься ученики соседней 25 школы и воспитанники спортивных секций. Тему продолжит Никита Королёв.

Кто уберёт фекалии? Владимирцы возмущены состоянием стадиона за Технологическим колледжем, что на проспекте Строителей. Каждое утро и вечер там выгуливают своих собак местные жители. За питомцами хозяева не убирают. А ведь на этот стадион приходят заниматься ученики соседней 25 школы и воспитанники спортивных секций. Тему продолжит Никита Королёв.